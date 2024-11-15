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Düzce'de Bakkal Önünde Sık Kazalar: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Düzce'de Bakkal Önünde Sık Kazalar: Güvenlik Kamerası Kaydetti
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Düzce'deki bir bakkalın önünde son bir ayda bisiklet, motosiklet ve otomobil kazaları meydana geldi. Bakkal sahibi, kazaların sık yaşandığını belirterek güvenlik kamerası kayıtlarını paylaştı.

DÜZCE'de bir bakkalın önünde, aynı noktada son 1 ayda bisiklet, motosiklet ve otomobil kazaları meydana geldi. Yine aynı yerde arıza yapan otobüsü de yolcular itti. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Bakkalın sahibi Ersin Güdük, "Hep aynı noktada kazalar oluyor, dikkatimi çekti" dedi.

Düzce merkez Yığılca yolu ile Çakırlar Mahallesi girişinde bulunan bakkalın önünde, son 1 ayda sık sık kazalar meydana geldi. Bisiklet, motosiklet ve otomobil kazalarının olduğu noktada, arıza yapan bir otobüsü ise yolcular iterek uzaklaştırdı. Yaralananın olmadığı kazalar ve otobüsün itildiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mahalle bakkalı Ersin Güdük, iş yerinin kameralarında gördüğü kazaların dikkatini çektiğini ifade ederek, "İş yeri güvenliği için kameramız var. Arada bir bakıyordum. Dikkatimi çekti. Sonra dikkatli baktım ve denk gelmeye başladı. Çıktım dışarı, yola yağ falan döküldü mü diye baktım. Hep aynı noktada kaza oluyor. Sosyal medyada paylaştım. Parça parça ama, kişisel hakların korunması kanunu gereği çoğunu paylaşmadım. Daha sonra yaşadıkları kazaları kendilerine gösteriyorum" dedi.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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