Düzce'de bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kültür Mahallesi'nde Ahmet Kahraman'a ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahçedeki odunların tutuşmasına da neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle yan kısmındaki samanlığa sıçramadan söndürüldü.