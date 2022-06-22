Düzce'de ayağı ipe dolanan karga yavrusu kurtarıldı Düzce'de bir binanın çatısında ayağına ip dolanan karga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Düzce'de bir binanın çatısında ayağına ip dolanan karga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Beyciler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında ayağına ipe dolandığı için mahsur kalan karga yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaşarak karga yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı. Karga yavrusunun, belediyenin veteriner kliniğindeki kontrolünün ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. AA / Ömer Ürer - Güncel İtfaiye Düzce Karga Güncel Haberler

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