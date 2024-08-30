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Düzce'de Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı düzeltildi

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Düzce'de bir grup genç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırladıkları sosyal deneyde, üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı bulunan portreyi devrik şekilde kentteki belli noktalara yerleştirdi. Görenler, portreyi düzelterek yoluna devam etti. Vatandaşların hassasiyeti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DÜZCE'de üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı bulunan ve senaryo gereği devrik olarak konulan portre, görenler tarafından düzeltildi. Vatandaşın hassasiyeti, sosyal medyada beğeni topladı.

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir grup genç, sosyal deney hazırladı. Senaryo gereği kentin belli noktalarına, üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı bulunan kartona hazırlanmış portre devrik şekilde konuldu. Görenler, devrilen portreyi düzeltip, yoluna devam etti. Bazı bisiklet ve motosiklet sürücüleri de araçlarından inerek portreyi düzeltti. Vatandaşın hassasiyeti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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