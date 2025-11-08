Haberler

Düzce'de Atatürk'ü Anma Günü'ne Duygu Dolu Sosyal Deney

Düzce'de Atatürk'ü Anma Günü'ne Duygu Dolu Sosyal Deney
Güncelleme:
Düzce'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney, vatandaşların duygularını gözler önüne serdi. Anıt Park Meydanı'nda çekilen video, Atatürk'e duyulan özlemi ve saygıyı bir kez daha hatırlattı.

Düzce'de, Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru duygu dolu video hazırladı.

Anıt Park Meydanı'nda çekilen videoda, meydandan geçen vatandaşlardan kol saatini ayarlamaları için yardım istendi.

O anların kayıt altına alındığından habersiz olan Düzceliler, saati ayarlamaya çalıştıkları anda saatin 09.05'te durduğunu fark etti.

Vatandaşların yüz ifadelerine de yansıyan saygı ve özlem Atatürk'e duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi.

Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören video, izleyenlerin takdirini toplarken birçok kişi tarafından paylaşılarak binlerce kişiye ulaştı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Haberler.com
500

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

