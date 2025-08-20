Düzce'de Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, Otoyol Ulaşıma Kapandı
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda sıcak asfalt yüklü kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yara almazken, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sıcak asfalt yüklü kamyon, bariyere çarpıp devrildi. Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli giriş kısmından ulaşıma kapatıldı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi geçişi Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 CKH 629 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü yara almazken, asfalt yola saçıldı. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli girişinden itibaren İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yola dökülen asfaltı kaldırmak için çalışma başlattı.Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar Bolu Dağı Tüneli girişinden geri döndürülüp, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.