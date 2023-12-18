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Düzce'de Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Zanlı Tutuklandı

18 Aralık 2023 16:31 Güncelleme: 16:32 Abone Ol

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.