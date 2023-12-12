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Düzce'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 8 Kişi Tutuklandı

12 Aralık 2023 15:06 Güncelleme: 15:08 Abone Ol

Düzce'de düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi tutuklandı. Uygulamalar sonucunda ele geçirilen silahlar ve diğer materyaller de incelenmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi.