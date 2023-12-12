Düzce'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 8 Kişi Tutuklandı
Düzce'de düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi tutuklandı. Uygulamalar sonucunda ele geçirilen silahlar ve diğer materyaller de incelenmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi.
Düzce'de düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi tutuklandı.
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde "Huzur" uygulamaları yapıldığı belirtildi.
Kent genelindeki uygulamalarda 14 bin 791 kişinin sorgulandığı uygulamalarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, mermi ve farklı materyaller ele geçirildi.
Uygulamalarda gözaltına alınan çeşitli suçlara karışmış 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.