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Düzce'de Asayiş Olaylarında Yüzde 24 Azalış

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Düzce'de yılın ilk 4 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 24 azalış gerçekleştiği bildirildi. İlk 4 ayda kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise birçok şüpheli yakalandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de yılın ilk 4 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 24 azalış gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin devamı çalışmaları yürütülen kent genelinde 2024'ün ilk 4 ayında 3 bin 227 asayiş olayı yaşandı, kolluk birimlerince 967 operasyon düzenlendi. Alınan tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 24 azalış kaydedildi.

İlk 4 ayda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 72 operasyonda 97, terörle mücadelede 31 operasyonda 39, uyuşturucuyla mücadelede 719 operasyonda 778 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 25 kilo 760 gram eroin, 5 kilo 643 gram, 1 kilo 955 gram ve 1 kilo 487 gram olmak üzere çeşitli türlerde sentetik uyuşturucu, 2 kilo 479 gram esrar, 32 gram kokain, 264 ekstazi hap ve 9 bin 161 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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