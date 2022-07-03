Düzce'de arızanın giderilmesiyle evlere su verilmeye başlandı - Haberler

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Düzce'de arızanın giderilmesiyle evlere su verilmeye başlandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de arızanın giderilmesiyle evlere su verilmeye başlandı

Düzce'de sel nedeniyle hasar gören ana şebeke hattında basınçtan kaynaklı arızanın giderildiği ve merkezdeki konutlara içme suyunun verilmeye başlandığı bildirildi.

Düzce'de sel nedeniyle hasar gören ana şebeke hattında basınçtan kaynaklı arızanın giderildiği ve merkezdeki konutlara içme suyunun verilmeye başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ?? Batı Karadeniz bölgesinin selden en çok etkilenen illerinden Düzce'nin, Faruk Özlü başkanlığında yaralarını sarmaya devam ettiği belirtildi.

Su konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesi için vakit kaybetmeden rekor sürede yeni regülatör oluşturarak probleme müdahale eden belediyenin, susuz geçen süreçte mağduriyet oluşmaması adına 2 bin 300 ton suyu vatandaşlarla buluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Başkan Özlü'nün verdiği talimatla haftalarca sürecek çalışmayı 3 güne sığdırarak vatandaşı mağdur etmemek için gayret ettiklerini belirtti.

"Suyun üst katlara çıkması biraz zaman alıyor"

Günden, "Bir yandan ekiplerimiz yeni regülatör yapmak için yoğun çalışma gerçekleştirirken diğer taraftan da vatandaşlarımızın susuz kalmamaları adına her gün tankerle su takviyesi gerçekleştirdik. Başta devlet hastanesi, camiler, kamu kurumları, yurtların depoları ve son 2 günde de Bahçeşehir'de bulunan terfi istasyonu olmak üzere toplam 200 tanker ile yaklaşık 2 bin 300 ton su takviyesi yaptık." bilgisini verdi.

Günden, mahallelere yönelik oluşan talepleri göz ardı etmeden su dağıtımlarına devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni regülatörden suyumuzu sisteme verdik. 900 kilometrelik bir hatta suyun dağılımı hemen olmuyor. Bu arada bir arızadan ötürü suyumuzu kesmek durumunda kaldık ancak kısa sürede bitirerek suyu yeniden sisteme verdik. Doğal olarak ilk katlara daha hızlı gelirken, suyun üst katlara çıkması ise biraz zaman alıyor. Bir de boruların içerisindeki havadan ötürü suyun ilerlemesi ?yavaş oluyor. Bu, bizim elimizde olan bir şey değil, sonuçta bölgemiz son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı. Düzce Belediyesi olarak halkımızın mağduriyet yaşamaması, yaşanan mağduriyetlerin de en kısa sürede giderilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AA / Ömer Ürer - Güncel

Batı Karadeniz Düzce su Güncel Haberler

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