Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Haberler

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Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Düzce'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt Yaylası'nda İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda yapılan 14. Bölge UMKE Tatbikatı'na, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'den UMKE ekipleri katıldı.

Tatbikatta, helikopter kazası, ormanda kaçak kesim yapan köylülerin üzerine ağaç devrilmesi, verilen koordinatlara göre hastanın yer tespiti, çoklu trafik kazası, kaza alanında triyaj uygulamaları, temel yaşam desteği, travmalı hastalara yaklaşım, iletişim ve bilgi akışının sağlanması, 4x4 araç vinçleme teknikleri, araç kurtarma ekipmanı eğitimi ve uygulaması, acil yardım ünitesi kurulumu ve acil yardım aracı tanıtımı gibi konularda eğitim verildi.

Afetler açısından yüksek risk taşıyan bölgede, hazırlıklı olma bilincini canlı tutmak, sağlık hizmetleri açısından kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ile uyumu sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikat 3 gün sürdü.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Haberler

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