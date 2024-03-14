Düzce'de aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Düzce'de yapılan operasyonda aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şüphelinin kullandığı araçta 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Düzce'de aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu M.Z'nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.