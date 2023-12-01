Haberler ›› Güncel ›› Düzce'de apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

1 Aralık 2023 23:13 Son Güncelleme: 23:14 Abone Ol

Düzce'de Konuralp bölgesinde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.