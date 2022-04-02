Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.
DÜZCE (AA) - Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.
Yeşiltepe Mahallesi Deprem Kalıcı Konutları 105. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin uyarısıyla apartman sakinlerinin binayı tahliyesi sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.
Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.