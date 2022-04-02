Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

Yeşiltepe Mahallesi Deprem Kalıcı Konutları 105. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin uyarısıyla apartman sakinlerinin binayı tahliyesi sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.

Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Ambulans, Deprem, Yangın, Düzce, Güncel, Haberler

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