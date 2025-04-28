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Düzce'de Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Düzce'de Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Düzce'de bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Cedidiye Mahallesi Hükümet Sokak'taki 6 katlı apartmanın en üst katındaki A.S'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen A.S, ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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