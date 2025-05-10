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Düzce'de Anneler Günü'ne Özel Sürpriz Etkinlik

Düzce'de Anneler Günü'ne Özel Sürpriz Etkinlik
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Düzce İl Özel İdaresi, Anneler Günü dolayısıyla kadın personele sürpriz bir etkinlik düzenledi. Eğitim bahanesiyle salona getirilen annelere, çocuklarının daha önceden çekilmiş video mesajları izletildi ve ardından çocuklar çiçeklerle annelerine sürpriz yaptı.

Düzce İl Özel İdaresi, "Anneler Günü" dolayasıyla kadın personele sürpriz etkinlik düzenledi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerde görev yapan kadın personel, eğitim bahanesiyle salona getirildi.

Eğitim videosu izleyeceklerini düşünen annelere, çocuklarının daha önceden çekilmiş "Anneler Günü" mesajlı videoları izletildi.

Videoların ardından çocuklar, ellerinde çiçeklerle salona girerek annelerine sürpriz yaptı.

Karşılarında çocuklarını görünce duygulu anlar yaşayan annelerin görüntüleri, İl Özel İdaresinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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