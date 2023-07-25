Düzce'de Anne ve Bebek Otomobilin Altında Kalmaktan Kurtuldu

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile bebeğinin otomobilin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bebek arabasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, araçların arasında kaldı. Son anda manevra yapılmasıyla anne ve bebek ezilmekten kurtuldu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.