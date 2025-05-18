Düzce'de Aniden Bastıran Dolu, Vatandaşları Kapalı Alanlara Sığındırdı
Düzce'de öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, fındık büyüklüğündeki tanelerle çocuklar ve ailelerini hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, vatandaşları kapalı alanlara sığınmaya zorladı.
DÜZCE'de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
Düzce'de öğle saatlerinde başlayan rüzgar yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan doluya park ve bahçelerde oynayan çocuklar ile aileleri hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel