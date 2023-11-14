Düzce'de ani fren yapan cipe otomobilin çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

Düzce'de ani fren yapan cipe otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çoban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olduğu sırada ani fren yapan Fatma T. idaresindeki 41 AED 598 plakalı cipe, Cavit Ç. hakimiyetindeki 81 BJ 774 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte Demet K., Hatice Ç., Çiğdem E., Tuğçe E., Belinay E. ve Yusuf Ç.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE