Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Anadolu Otoyolu üzerinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu kenarında çıkan ot yangını, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi, Gölyaka Sapağı mevkisinde meydana geldi. Ot yangınını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
