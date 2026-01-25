Haberler

Düzce'de ambulans devrildi; 2 yaralı

Düzce'de ambulans devrildi; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de özel bir hastaneye ait ambulans devrildi. Yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, ambulans şoförü ve bir sağlık personeli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'de özel bir hastaneye ait ambulansın bariyerlere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kuzey çevre yolunda meydana geldi. C.T. idaresindeki özel bir hastaneye ait 34 JY 7510 plakalı ambulans yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulans şoförü C.T. ile sağlık personeli Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ambulansın hasta naklinden döndüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti