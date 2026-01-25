Haberler

Düzce'de devrilen ambulansta sürücü ile sağlık personeli yaralandı

Güncelleme:
Kuzey Çevre Yolu'nda devrilen ambulansın sürücüsü ve yanındaki sağlık personeli yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu istikametine seyreden C.T. idaresindeki 34 JY 7510 plakalı ambulans, AFAD Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjü çevreleyen bariyere çarptı. Savrulan araç, yolun sağ şeridinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki sağlık personeli Ç.A, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulansın, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye ait olduğu ve içinde hasta bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
