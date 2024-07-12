Düzce'de Alzheimer hastası kişi dere yatağında baygın halde bulundu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kişi, dere yatağında baygın bir şekilde bulundu. Jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama çalışması sonucunda kişi yarı baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kişi, dere yatağında baygın bir şekilde bulundu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Daryeri Hasanbey köyündeki evinden ayrılan Leman Yağız'ın (87) eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama çalışması sonucunda Yaman, köy yakınındaki mezarlıktan geçen derenin kenarında yarı baygın halde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yaman, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.