DÜZCE'de Akpınar köyünde ev yangını

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Cumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde meydana geldi. Azmi Yıldız'a ait iki katlı betonarme evin 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evde yapılan kontrolde herhangi bir yaralanma ya da can kaybına rastlanmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.