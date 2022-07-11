Akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı. Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı. Değirmanağzı mevkisinde serinlemek için denize giren C.B. (37) ve L.A. (44), akıntıya kapıldı. Durumu fark eden cankurtaran Ramazan Balıkçılar, iki kişiyi hızla sudan çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.B. ve L.A'ya ayakta tedavi uyguladı. Balıkçılar, gazetecilere, "Ambulans geldi, onlar da müdahale etti. Sağlıkları çok şükür iyi." dedi. AA / Soner Şen - Güncel Güncel Haberler

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