Akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akıntıya kapılan 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı

AA - Soner Şen - Güncel
 - Güncelleme:

Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Değirmanağzı mevkisinde serinlemek için denize giren C.B. (37) ve L.A. (44), akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden cankurtaran Ramazan Balıkçılar, iki kişiyi hızla sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.B. ve L.A'ya ayakta tedavi uyguladı.

Balıkçılar, gazetecilere, "Ambulans geldi, onlar da müdahale etti. Sağlıkları çok şükür iyi." dedi.

AA / Soner Şen - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title