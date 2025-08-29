Düzce'de Akaryakıt İstasyonunda Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

DÜZCE'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan yumruklu, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Aydınpınar yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup, istasyonda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri istasyonun market kısmına kaçarken, burada da darbedildi. İstasyon görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga, istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
