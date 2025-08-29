Düzce'de Akaryakıt İstasyonunda Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Düzce'de Akaryakıt İstasyonunda Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan yumruklu, bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Aydınpınar yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup, istasyonda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri istasyonun market kısmına kaçarken, burada da darbedildi. İstasyon görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga, istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü

Kızından boşanmak isteyen damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.