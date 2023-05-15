Düzce'de AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı (2)- Yeniden

DÜZCE'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı. CHP, Düzce'nin 1999 yılında il yapılmasının ardından ilk kez milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 294 bin 637 olduğu Düzce'de 271 bin 845 seçmen sandık başına gitti.