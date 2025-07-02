Düzce'de Aile Sağlığı Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Düzce'de hayırsever iş insanı Turgay Yavuz'un yaptıracağı aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, her yıl büyüyerek gelişen Düzce nüfusunun da artış gösterdiğini söyledi.

Kentte sağlık yatırımlarının devam ettiğini anlatan Aslan, "Artan nüfus, kamusal altyapının geleceğe dönük planlanmasını gerektiriyor. Bu anlamda bizler de Düzce Belediyemiz ve diğer yönetimlerimizle uyum içerisinde kentin kamusal altyapısını planlamaya çalışıyoruz. Eğitim, sağlık, gençlik spor, kültür sanat gibi tüm alanlarda planlamamızın olması gerekli." diye konuştu.

Vali Aslan, sağlık yatımlarının kentin dört bir tarafında devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda el birliği içerisinde 500 yataklı eğitim araştırma hastanesi yapılması yönünde yola çıkıldı. Bunun yanında önleyici sağlık anlamında adeta örümcek ağı gibi vilayetimizin dört bir tarafını sarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda aile sağlık merkezleriyle lokal düzeyde çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda bugün Aliye-Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever iş adamımız Turgay beyefendiyle işbirliği protokolü imzalıyoruz. Vilayetimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından yaklaşık 3,5 dönüm üzerine yapılacak merkezin protokolü Vali Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve hayırsever iş insanı Yavuz tarafından imzalandı.