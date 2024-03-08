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Düzce'de Ahşap Mutfak Malzemeleri Üreten Firma Kadın İşçilere Ağırlık Veriyor

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Düzce'de bir ahşap mutfak malzemeleri üreten firma, kadın işçilerin çoğunluğunu istihdam ederek üretim verimliliğini artırıyor. Kadın işçiler, üretimin her aşamasında görev alarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri üreten firmanın personelinin çoğunluğunu oluşturan kadın işçiler, üretimin her aşamasında görev üstleniyor.

Ahşap altlık, saklama kabı kapağı, sunumluk ve çerezlik üreten firmanın il merkezine bağlı Muncurlu köyü ile Akçakoca ilçesindeki Dereköy'de bulunan atölyelerinde çalışan 27 kişiden 18'i kadın.

Kesme, zımparalama, yağlama, istifleme, paketlemede, yani üretimin her aşamasında yer alarak işletmenin verimliliğini artıran kadın işçiler, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Firma sahibi Cihan Düzce, AA muhabirine, babasından devraldığı mesleği 2019'da züccaciyeye yönelik ahşap üretimine dönüştürdüğünü söyledi.

Atölyelerinde 18 kadın işçinin çalıştığını, kadınların işlerine daha sadık olduklarını, düzenli, temiz ve özverili çalıştıklarını belirten Düzce, "Yeni dönemde de hep bayan personel almaya başladık. Çünkü görüyoruz ki onlarda istediğimiz üretim sayısını rahatlıkla alabiliyoruz. İç piyasada büyük zincir mağazalarla ve dış piyasada ihracat hedefli çalıştığımız için sayılara odaklanmaya çalışıyoruz. Bayanlar olayın farkındalar ve bu yöne ağırlık verebiliyorlar." diye konuştu.

İlk başlarda ayda 20-25 bin parça üretirken şu anda parça sayısını 300-350 bine çıkardıklarını dile getiren Düzce, "Kadınlar farkında oldukları için özverili çalışıyorlar. Görüyoruz ki bayanlar bu konuda erkeklerden daha iyi çünkü yaptıkları işi severek yapıyorlar, iddialılar ve istedikleri her şeyi gerçekleştirebiliyorlar." dedi.

Kadınlar üretmekten ve "kendi ayakları üzerinde durmaktan" memnun

Atölyede çalışan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Emel Demirel, işini çok sevdiğini söyledi.

Taslak halinde gelen ahşap ürünlerin makinelere çekilmesinin ardından zımparalandığını, yağlandığını ve paketlenip sevkiyata hazırlandığını anlatan Demirel, "Hem aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de öz güvenimiz oluyor. Gayet güzel çalışıyoruz, ayakta duruyoruz. Yani bayanların yapamayacağı hiçbir iş yok." ifadesini kullandı.

Eşi vefat ettikten sonra atölyede çalışmaya başladığını belirten 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Dayanıklı da "Eşim hastaydı, çalışamıyordu, kanser hastalığından vefat etti. Burada çalışmak çok güzel, Yağlama bölümünde çalışıyorum. Keşke eşim vefat etmeden önce çalışmaya başlasaydım, daha öz güvenli oluyor insan. 4 çocuk okutuyorum ve geçimimi buradan sağlıyorum. Bize bu imkanı sunanlardan Allah razı olsun." dedi.

Evli ve 3 çocuk annesi Nurten Akbulut da çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla başladığı işinden çok memnun olduğunu, kadınların, çalışarak, üreterek ayaklarının üzerinde durması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Üretim Ekonomi Güncel Haberler

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