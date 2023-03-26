Düzce'de ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Düzce'de tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Düzce'de tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Uzunmustafa Mahallesi 858. Sokak'ta S.K'ye ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması yapılan ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel