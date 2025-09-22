Düzce'de Ahilik Haftası Etkinlikleri Başladı

Düzce'de Ahilik Haftası etkinlikleri, kortej yürüyüşü ve düzenlenen törenle başladı.

Valilik koordinesinde, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Belediye meydanından başlayan yürüyüş, tören ve etkinliklerin yapılacağı Anıtpark Meydanı'nda son buldu. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, ahiliğin temel ilkelerinin çalışma, akıl, bilim ve ahlak olduğunu belirterek, "Baş harflerini yan yana koyduğumuz zaman çabadır ahilik. Ahilik felsefesi nedir dendiğinde 'eline, beline, diline sahip ol' olduğu ortaya çıkar. Biz aslında Orta Asya'dan bu tarafa irfanımızın, örfümüzün ve töremizin de emridir." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, usta-çırak ilişkisi, ticaret hayatının ehli namusla yürümesi ve bunun kurumsallaşmasının, Türk medeniyetinin dünyaya armağanı olduğuna dikkati çekerek, "Bugün batı kaynaklarından öğrendiğiniz işçi hakları, emeğin hakları ve alın teri gibi pek çok konu aslında bizim medeniyetimizin dünya mirasına kattığı kıymetlerdir." diye konuştu.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı da ahilik kültürünün önemine işaret ederek, "Ahilik, doğruluğu, sanat öğrenmeyi, faziletli olmayı bilen Allah'ı, peygamberleri ve insanları sevmeyi teşvik eden, ekmeği bol sofrası açık insanlardan oluşan bir cemiyettir. Yüz yıllardır birlik ve dayanışma içerisinde günümüze kadar varlığını sürdüren ahilik, geçmişimizin mirası ve geleceğimizin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da Ahilik Haftası'nın birlik ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, karate gösterisi sundu.

Halk oyunları gösterisinin ardından yılın çırağı Yasin Arafat Aksu, kalfası Muharrem Erkan Ünlü ve ahisi İsmail Hakkı Geçgel'e plaket takdim edildi.

Ebediyete intikal eden ahilerin ruhlarına hediye edilen duanın ardından DESOB stantları gezildi, davetlilere "ahilik pilavı" ikram edildi.