Düzce'de Ahilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (DESOB) binasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Selçuk Aslan, buraday yaptığı konuşmada, "Millet tarihimiz kadar eski, bize ait, bizden olan, sosyal nizamı sağlayan önemli değerlerimizden olan ahilik kurumunu tekrar ve yeniden hatırlıyoruz." dedi.

"Yılın ahisi" seçilen Sadettin Yonar'ın cübbe ve fesi, Vali Aslan tarafından giydirilerek hediyesi takdim edildi. Programın ardından katılımcılara "Ahilik Pilavı" ikram edildi.

Etkinliğe, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, meslek odaları başkanları, esnaflar, kurum müdürleri ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.