Düzce'de ağır taşıtlara cezai işlem uygulandı

Düzce'de Trafik Komisyonunca ağır taşıtların girmesi yasaklanan yola giren araçlara cezai işlem uygulandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 22 araç sürücüsüne 17 bin 198 lira idari para cezası uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Trafik Komisyonunca ağır taşıtların girmesi yasaklanan yola giren araçlara cezai işlem uygulandı.

Düzce Trafik Komisyonu tarafından kentin bazı cadde ve sokaklarına ağır taşıtların girmesi yasaklandı. Yasağın ardından uyarı levhaları cadde ve sokaklara asıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ağır taşıtların girmesi yasak olan Servet Bucurgat Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 22 araç sürücüsüne 17 bin 198 lira idari para cezası uygulandı. - DÜZCE