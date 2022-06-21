Ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı Düzce'de ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Düzce'de ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Rafet Kalyoncu idaresindeki 81 ACG 520 plakalı kavun yüklü kamyonet, Kapacı köyü mevkisinde kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Ömer Ürer - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.