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Ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Düzce'de ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Rafet Kalyoncu idaresindeki 81 ACG 520 plakalı kavun yüklü kamyonet, Kapacı köyü mevkisinde kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

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