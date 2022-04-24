Düzce'de ağaç kesme makinelerini çalan kişi yakalandı - Haberler

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Düzce'de ağaç kesme makinelerini çalan kişi yakalandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de ağaç kesme makinelerini çalan kişi yakalandı

Düzce'de 2 ağaç kesme makinesini çalan şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'de 2 ağaç kesme makinesini çalan şüpheli yakalandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde S.M'nin 2 ağaç kesme makinesinin çalınmasıyla ilgili ihbarda bulunması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, ilçeye bağlı sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerine aynı özellikteki aletlerin C.B. tarafından 1300 liraya satılığını tespit etmesi üzerine şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan C.B. alınan ifadesinde suçunu itiraf ederken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Yığılca, Düzce, Güncel, Haberler

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