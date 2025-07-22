Düzce'de Afet ve Güvenlik Stratejileri Kitabı Tanıtıldı

Düzce'de Afet ve Güvenlik Stratejileri Kitabı Tanıtıldı
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Düzce'de, 'Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar' adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Vali Selçuk Aslan, kitabın doğal afetlere karşı farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" kitabının tanıtımı yapıldı.

Valilik, Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliğinde bilim insanları ve kamu kurumu yetkililerinin görüşleriyle hazırlanan kitabın tanıtım toplantısında konuşan Vali Selçuk Aslan, kitabın geçen yıl gerçekleştirilen "Düzce'den Türkiye'ye Afetlere Karşı Stratejik İletişim ve Güvenlik Modeli" sempozyumunun çıktısı olduğunu söyledi.

Toplumu olumsuz etkileyen deprem, sel, orman yangını ve hortum gibi doğal afetlerin gelecekte de var olmaya devam edeceğini ifade eden Aslan, "Deprem bölgesindeki Düzce'miz, 12 Kasım 1999 depremi başta olmak üzere yıkıcı depremler yaşamasına rağmen hızla yaralarını sararak toparlanmış, afetle ilgili süreçleri başarıyla yönetmiş bir vilayettir. 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremle de depremin kaçınılmaz bir afet olduğu bir kez daha anlaşılmış ve bu afete karşı kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Ülkemizin bulunduğu coğrafi ve stratejik konuma ilişkin olarak afetlere yönelik eğitim büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Aslan, kitabın, doğal afetlere karşı farkındalık kazandırmanın bilinci ve sorumluluğuyla hazırlandığını dile getirerek, "Kitapta afetler, güvenlik ve iletişim stratejileri günümüz teknolojileri dikkate alınarak ele alınmış, afetlere yönelik durum tespiti ve çözüm önerileri sunulmuştur." ifadesini kullandı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise doğal afetlerde güvenlik ve iletişim stratejilerinin bütünüyle ele alınmasının disiplinler arası çalışma gerektirdiğini aktararak, kitabın bu anlamda topluma katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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