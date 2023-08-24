Düzce'de Adam Öldürme ve Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda tasarlayarak adam öldürme suçundan ve hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda, tasarlayarak adam öldürme suçundan ve hırsızlık suçundan yakalaması olan 2 şahsı yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla tasarlayarak adam öldürme suçundan 23 yıl 8 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası hükümlüsü ile hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay 23 gün hapis cezası hükümlüsü yakalandı. Yakalanan her iki şüpheli cezaevine teslim edildi. - DÜZCE