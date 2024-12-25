Düzce'de Acil Sağlık Ekiplerine Fermuar Sistemiyle Geçiş İmkanına Örnek Davranış
Düzce'de acil sağlık ekipleri, çevredeki araçların fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi sayesinde hastayı zamanında hastaneye ulaştırdı. Bu olay, trafikte acil durum araçlarına öncelik vermenin önemini bir kez daha gösterdi.
Sireni duyan fermuar sistemine geçti
Düzce fermuar sistemi uygulaması ile örnek oluyor
DÜZCE - Düzce'de acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Düzce D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Öztürkler Kavşağı istikametinden Olimpiyat kavşağı istikametine trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakayı hastaneye yetişmeye çalışan ambulansa sürücüler, fermuar sistemiyle yol verdi. Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vaka hastaneye ulaşılırken, bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.