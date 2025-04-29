Düzce’de 9 Tilki Yavrusu Doğaya Salındı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir inşaat sırasında bulunan 9 tilki yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar veterinerleri tarafından kontrol edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Anne tilki, bırakıldıkları yerden yavrularını aldı.
Düzce'de bulunan yeni doğmuş 9 tilki yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından muayene edildikten sonra doğaya salındı.
Gölyaka ilçesinde ev inşaatı sırasında bir kişi, 9 tilki yavrusu buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen DKMP veterinerleri, yavruların sağlık durumunu kontrol etti.
Ekipler, biberonla besledikleri hayvanları, daha sonra doğal yaşam alanlarına en yakın noktaya bıraktı.
Yavrularını bırakıldıkları yerden alan anne tilki, alana kurulan fotokapanla görüntülendi.
Hayvanlara müdahale ve fotokapan görüntüleri, DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.