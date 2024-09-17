Üye Girişi
Haberler

Düzce'de 9 Suçlu Yakalandı, Uygulamalarda Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca, denetimlerde 2 gram kubar esrar ele geçirilirken, gerekli şartları taşımayan 3 araç trafikten men edildi.

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama noktasında, 4 bin 343 kişi sorgulandı ve 1973 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Denetimlerde gerekli şartları taşımayan 3 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Suç

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi?
title