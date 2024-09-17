Düzce'de 9 Suçlu Yakalandı, Uygulamalarda Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama noktasında, 4 bin 343 kişi sorgulandı ve 1973 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Denetimlerde gerekli şartları taşımayan 3 araç ise trafikten men edildi.