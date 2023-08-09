Düzce'de 9 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Düzce'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yığılca'da bir evde gerçekleştirdikleri operasyonda narkotik dedektör köpeklerin desteğiyle 75 kök Hint keneviri ile birlikte 9 kilo 200 gram kubar esrar buldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Düzce'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yığılca'da oturan B.B'nin evine operasyon düzenledi.
Ev ve uzantılarında narkotik dedektör köpeklerin desteğindeki aramalarda 75 kök Hint keneviri ile 9 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.