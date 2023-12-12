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Düzce'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

12 Aralık 2023 14:55 Güncelleme: 14:56 Abone Ol

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlere idari para cezası uygulandıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.