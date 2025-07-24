Düzce'de 88. Geleneksel Kardüz Yaylası Şenlikleri ertelendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bu yıl 88'incisi düzenlenecek Kardüz Yaylası Şenlikleri orman yangını riski nedeniyle ertelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınıyla mücadelede şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ormanlarımız açısından ciddi bir yangın riski oluşturmaktadır. Bu nedenle hem çevre duyarlılığı hem de ülkece yaşadığımız acıya ortak olmak adına 26-27 Temmuz'da yapılacak 88. Geleneksel Kardüz Yaylası Şenlikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Doğaya, insana ve hayata karşı sorumluluğumuzun bilinciyle aldığımız bu kararı kamuoyunun takdirine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."