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Düzce'de 800 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

29 Kasım 2023 21:05 Son Güncelleme: 21:06 Abone Ol

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yapılan operasyonda, bir kamyona kaçak akaryakıt aktarıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 800 litre kaçak akaryakıta el konuldu ve 1 şüpheli yakalandı.