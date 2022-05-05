Düzce'de ramazanda 1708 aileye 722 bin 730 lira destek sağlandı

Düzce'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ramazanda 1708 ihtiyaç sahibi aileye 722 bin 730 lira yardım yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının öz kaynaklarıyla kentte ikamet eden ailelere ramazan ayı süresince yardım eli uzatıldı.

Bir ayda 1708 ihtiyaç sahibi aileye 722 bin 730 lira nakdi yardımda bulunuldu.

Sosyal market biriminden ise 520 haneye 1000 giyim yardımı, 1800 haneye gıda kolisi ve 68 bin 500 lira değerinde 350 gıda çeki verildi.

Ayrıca süreli ve düzenli yardım faaliyetleri dahilinde toplam 7 milyon 782 bin 886 lira ödeme gerçekleştirildi.