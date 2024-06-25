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Düzce'de 66 kaçak yapıya 2 milyon 471 bin lira ceza

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Düzce'de 2024'ün ilk 5 aylık döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 66 kaçak yapıya 2 milyon 471 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 575 inşaat ve 7 yıkım ruhsatı düzenlenirken, 331 yapı kullanım izni belgesi hazırlandı ve 1498 bağımsız bölüm meskeni verildi.

Düzce'de 2024'ün ilk 5 aylık döneminde 66 kaçak yapı için 2 milyon 471 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mücavir alan sınırlarını kapsayan alanda kentin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 1 Ocak-31 Mayıs'ta 575 inşaat ve 7 yıkım ruhsatı düzenlendi.

İskan servisi tarafından yapı kullanım izinleriyle ilgili 331 belge hazırlanırken, 1498 bağımsız bölüm meskeni verildi, 405 inşaatın seviye kontrolü gerçekleştirildi.

Aykırı yapılaşmalarla mücadeleye devam eden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, encümen kararı doğrultusunda işlem başlatılan 66 kaçak yapı için 2 milyon 471 bin 905 lira idari para cezası uyguladı.

Metruk 22 bina ve afet riski altındaki 5 bina için ilgililere tebligat gönderilirken, Belediye Meclisinde görüşülen 22 imar planı değişikliği talebinin işlemleri tamamlandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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