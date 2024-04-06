Düzce'de 5 Katlı Apartmanda Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Düzce'de 5 katlı apartmanında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Mergiç Mahallesi 2158. Sokak'taki apartmanın en üst katındaki Y.G'ye ait dairenin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları dairedeki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.