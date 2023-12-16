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Düzce'de 5 Bin 120 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

16 Aralık 2023 12:02 Güncelleme: 12:04 Abone Ol

Düzce'de yapılan bir uygulama sırasında aracında 5 bin 120 paket kaçak sigara bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 'Mercek operasyonu' kapsamında aranan 2 kişi cezaevine gönderildi.