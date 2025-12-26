Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli adliyede

5 TUTUKLAMA

Düzce'de 2 araçta 46 bin 655 tabanca parçası ile yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzemenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ. ve Z.D. tutuklanırken, D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Musa KESKİN/DÜZCE,