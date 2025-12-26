Haberler

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda 46 bin 655 tabanca parçası ile 2 bin 100 tabanca üretiminde kullanılabilecek malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

5 TUTUKLAMA

Düzce'de 2 araçta 46 bin 655 tabanca parçası ile yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzemenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ. ve Z.D. tutuklanırken, D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
